Siracusa, minacce di morte alla ex convivente e la figlia: arrestato dalla Polizia

Domiciliari e braccialetto elettronico per un siracusano di 47 anni arrestato ieri pomeriggio da agenti della Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza.

L’uomo, in più occasioni, secondo quanto riferiscono gli investigatori, ha molestato l’ex convivente e la figlia, minacciandole di morte.

Il 3 luglio scorso si è introdotto nell’abitazione della donna, l’ha minacciata e percossa fino a costringerla alla fuga: Non solo, il 47enne ha anche danneggiato l' automobile della ex compagna, rompendo i vetri anteriori e posteriori.