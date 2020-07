Siracusa, furto, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale: 29enne ai domiciliari

Dovrà rispondere di furto, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per porto di oggetti atti ad offendere: si tratta di Raffaele Violante, siracusano di 29 anni.

Ieri pomeriggio l'uomo è stato notato da agenti della Squadra Mobile, nel corso di un controllo nella zona alta di Siracusa, mentre abbandonava la sua bicicletta, scavalcava il cancello di un condominio e tentava di allontanarsi con una bicicletta rubata.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, ma Violante riferiva che la sua bicicletta si era rotta e che aveva solo fatto un cambio.

Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di una tenaglia e di un giravite e per questo è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere.

Salito a bordo dell’auto dei poliziotti per essere accompagnato in Questura, si è scagliato contro di loro, sia fisicamente che con minacce ed ingiurie. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.