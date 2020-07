Siracusa, Ostello della gioventù: Vinciullo e la Lega "Diventi un centro per il Dopo di noi". VIDEO

Tante polemiche hanno agitato queste ultime giornate siracusane sul futuro utilizzo dell'Ostello della gioventù di Belvedere, soprattutto dopo il sopralluogo effettuato da funzionari delle prefettura e delle forze dell'ordine alla ricerca di spazi adeguati in cui accogliere migranti.

E' subito emersa l'impossibilità di utilizzare l'Ostello (come ha reso noto il sindaco Italia) che non ha le necessarie caratteristiche per garantire il controllo dei migranti e la sicurezza della comunità di Belvedere.

Dal Comune due idee di possibile utilizzo della struttura: una mira a destinarlo agli studenti delle facoltà universitarie siracusane, perfezionando l'intesa a tre con l'ateneo di Catania, con il quale è stato già sottoscritto un protocollo, e il Libero consorzio; l'altra è quella di indirizzarlo a progetti di sviluppo turistico tenendo conto della prossimità con il Castello Eurialo e con alcuni dei principali siti di interesse culturale, oltre che con l'autostrada per raggiungere altre località di valenza storica e paesaggistica.

Di parere diverso Vincenzo Vinciullo e Siracusa Protagonista a cui si è associata la Lega: la loro idea è quella di trasformare l'Ostello in Centro “Dopo di noi” per accogliere le ragazze e i ragazzi con disabilità.

Una proposta su cui converge anche CasaPound: "L’Ente provinciale metta la struttura a disposizione degli italiani in difficoltà, come ad esempio con il progetto di riconversione in struttura ricettiva per disabili o con la trasformazione in colonia estiva per bambini di famiglie in emergenza economica”.