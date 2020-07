Siracusa, l'ostello della gioventù diventi alloggio per famiglie in difficoltà

CasaPound Siracusa torna a farsi sentire in merito alla destinazione d'uso dell'ostello della gioventù di Belvedere e lo fa suggerendo possibili soluzioni: "In un momento come questo - afferma Fabio Camilli, referente locale di Casapund - in cui si fatica a ripartire, la struttura potrebbe essere messa a disposizione degli cittadini in difficoltà, oppure si potrebbe, ad esempio, procedere con un progetto di riconversione in struttura ricettiva per disabili (già proposto tempo addietro) o con la trasformazione in colonia estiva per bambini di famiglie in emergenza economica. Speriamo - conclude Camilli - che il sindaco Francesco Italia mantenga la parola data e che prenda in considerazione le nostre proposte".