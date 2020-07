Siracusa, protesta dei lavoratori Util Service: sit in al Vermexio

Sit in dei lavoratori Util service questa mattina sotto Palazzo Vermexio.

Bandiere e striscioni per protestare contro la decisione del Comune di ridurre i servizi a sostegno dell'amministrazione comunale. Il riferimento va al taglio del sevizio dei bus navetta "che - sostengono i lavoratori e il sindacato - sta mettendo a rischio il posto di lavoro per 32 lavoratori.

La manifestazione è stata indetta dalla Fisascat Cisl.