La Ragusa-Catania tra le 130 opere di Italia Veloce

C'è anche la Ragusa-Catania tra le opere strategiche individuate dal Governo per "Italia Veloce".

Un primo elenco di 130 infrastrutture è stato approvato ieri in Consiglio dei ministri. Una buona notizia anche per i Comuni della zona nord della provincia di Siracusa come Lentini, Carlentini e Francofonte.

"Anche per la realizzazione dell'atteso collegamento tra le due province siciliane verrà utilizzato lo strumento commissariale, sul modello già sperimentato con successo per il ponte di Genova", spiegano i parlamentari Marialucia Lorefice e Paolo Ficara, del M5S.