Siracusa omaggia l'Amerigo Vespucci: tutti al Porto per ammirare il tricolore

Erano davvero in tantissimi i siracusani questa sera al Porto grande per aspettare che la nave scuola Amerigo Vespucci si colorasse del tricolore.

Già dalle 20 hanno atteso pazientemente dietro le transenne che arrivasse l'imbrunire e dopo la cerimonia dell'ammaina bandiera, armati di fotocamere e telefonini, hanno assistito al progressivo colorarsi della Vespucci. Pian piano il tricolore è diventato sempre più evidente, sempre più netto per la gioia di tutti, grandi e piccini: verde, bianco e rosso, i colori del cuore, i colori dell'Italia si sono specchiati nel mare siracusano, immobile anche lui di fronte a cotanta bellezza.

Il vascello resterà all’ancora nella rada del Porto grande fino al primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio, quando saluterà Siracusa per continuare l’attività addestrativa in mare.

La Campagna d’Istruzione a bordo di nave Vespucci rappresenta un momento fondamentale per la formazione dei giovani allievi ufficiali, i quali, al termine del primo anno di studi in Accademia Navale, a bordo ricevono il “battesimo del mare”.

La campagna d’istruzione 2020, seppur condizionata dall'osservanza di un rigoroso protocollo di sicurezza in contrasto alla diffusione del Coronavirus, è dedicata a tutti gli italiani che hanno vissuto in un momento così particolare e si concluderà a Taranto il prossimo 22 agosto.