Siracusa, Ostello della gioventù: il sindaco Italia "Non sarà utilizzato per l'accoglienza dei migranti"

"L'Ostello della gioventù di Belvedere non sarà utilizzato per l'accoglienza dei migranti".

Lo comunica attraverso una nota il sindaco, Francesco Italia, dopo aver appreso l'esito di un sopralluogo effettuato ieri dai rappresentanti della Prefettura e delle forze dell'ordine.

“La visita – afferma il sindaco – ha dato esito negativo confermando quanto da noi già sostenuto circa la non idoneità di quella struttura per l'accoglienza dei migranti, innanzitutto perché inserita nel centro abitato. Adesso - aggiunge il primo cittadino - riprenderemo i contatti per tornare ad utilizzare l'Ostello, chiuso da troppi anni nonostante la recente ristrutturazione. Una soluzione allo studio è di destinarlo agli studenti delle facoltà universitarie siracusane, perfezionando l'intesa a tre con l'ateneo di Catania, con il quale abbiamo già sottoscritto un protocollo, e il Libero consorzio; l'altra di legarlo a progetti di sviluppo turistico tenendo conto della prossimità con il Castello Eurialo e con alcuni dei principali siti di interesse culturale, oltre che con l'autostrada per raggiungere altre località di valenza storica e paesaggistica”.