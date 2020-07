Priolo, riapre domani l'ufficio postale di via del Fico

Riapre al pubblico da domani 8 luglio l’ufficio postale di Priolo Gargallo di via del Fico 1.

Durante i lavori di ristrutturazione, i servizi postali e finanziari sono stati garantiti ai cittadini presso un container.

L’ufficio postale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. All'interno è stata installata una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali.