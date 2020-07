Siracusa, settore coinbenti: Femca e Filtem "Troppa confusione"

Notizie confuse nel settore coibenti della zona industriale di Siracusa che impegna tra le 400 e le 500 persone: quanto quanto sostengono Carmelo Pittò e Fiorenzo Amato, rispettivamente segretari generali della Femca Cisl Ragusa Siracusa e della Filctem Cgil Siracusa che chiedono un protocollo politico sugli appalti e che fanno appello all'unità sindacale.

"Ci vuole - affermano - la capacità di affidarsi alla giusta mobilitazione dei lavoratori e alla sintesi delle tre federazioni. Le libere e improvvisate iniziative di singole sigle sono proprio l’antitesi di tutto questo. Dobbiamo guardare oltre e riuscire a far garantire la dignità del lavoro – sottolineano ancora Pittò e Amato – Ci sarà una grossa fermata alla Lukoil nei prossimi mesi ed il nostro ruolo si deve porre l’obiettivo di porre le basi per un consolidamento e la salvaguardia del settore nel nostro territorio. Il nostro ruolo è quello di consolidare la manutenzione, la professionalità e l’esperienza attraverso l’impiego dei lavoratori di questa provincia. Qualcosa che deve essere visto come un investimento per le committenti che, in questo modo, si affiderebbero a operai che hanno conoscenza degli impianti e che garantiscono maggiori certezze di sicurezza.”