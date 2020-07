Floridia, il ministro Azzolina al liceo Da Vinci nel giorno del 19° anniversario del suo diploma

"La scuola senza risorse economiche ha difficoltà a procedere e noi ce le stiamo mettendo tutta". Lo ha detto il ministro alla Pubblica istruzione Lucia Azzolina in visita nel liceo Leonardo da Vinci a Floridia, sua città natale. E lo fa nel giorno in cui ricorre il 19° anniversario del suo diploma. Il ministro ha incontrato alcuni suoi ex docenti e poi visitando l'istituto ha ricordato quando si recava in biblioteca per consultare i libri e di come era triste quando la scuola finiva durante l'estate

Il ministro ha evidenziato come la scuola sia il vero "ascensore sociale" per tutti e come si stia adoperando per aiutare scuole, studenti e famiglie: "Ieri abbiamo bandito un Pon da 236 milioni di euro per acquistare per gli studenti delle famiglie meno abbienti libri, device, zaini".

La Azzolina ha posto l'accento sui livelli troppo alti in Sicilia di dispersione scolastica: "E' lo Stato che deve dare l'aiuto economico alle famiglie e garantire ai ragazzi il diritto allo studio".

In chiusura gli auguri rivolti agli studenti "di costruire un futuro raggiante sapendo che ci vuole impegno perché nessuno regala nulla".