Portopalo, iniziate le audizioni di attori figuranti per “Colapesce, la leggenda sull’isola”

Sono partite le audizioni per la ricerca di attori figuranti per “Colapesce, la leggenda sull’isola”, la performance teatrale musicale di genere immersivo che si svolgerà da agosto ad ottobre nella Fortezza spagnola sull’isola di Capo Passero.

Sono previste 13 date per tutti i weekend di agosto, 2 nei weekend di settembre e una data ad ottobre.

Gli attori figuranti con attitudine alla recitazione e al canto o che sappiano suonare uno strumento a corde o a fiato, con esperienze nel settore artistico (laboratori teatrali, compagnie teatrali amatoriali o professionistiche, andranno ad affiancare il cast di attori professionisti.