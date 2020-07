Siracusa, aperture serali per il Parco della Neapolis dal 18 luglio

Apertura serale per i siti dell'area monumentale della Neapolis, a Siracusa.

L'annuncio ufficiale arriva dal direttore del Parco, Rita Insolia: "Oltre al Teatro greco - riferisce - sarà possibile visitare in notturna anche l'Orecchio di Dionisio, la Grotta dei Cordari e stiamo lavorando per poter rendere disponibile anche l'Ara di Ierone. A luglio le giornate scelte sono il 18, il 22 e il 26; ad agosto sono il 2, dal 10 al 14, il 19 e il 23 dalle 19,30 alle 22,30, con l'ultimo ingresso programmato per le 22".