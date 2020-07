Siracusa, Siam: sportello utenti chiuso per lavori di adeguamento a norme anti covid

Lo sportello utenti della Siam resterà chiuso al pubblico dal pomeriggio di giovedì 9 fino alla giornata di martedì 14 per consentire la conclusione dei lavori di adeguamento alle norme anti covid.

Le attività di ricevimento riprenderanno regolarmente da mercoledì 15 luglio dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 17,30, dal lunedì al giovedì, e il venerdì dalle 8,30 alle 13,30. Alla riapertura, l’utenza potrà accedere agli uffici se munita di mascherina; dovrà attendere il proprio turno nell’area esterna, per evitare assembramenti, in possesso di numero differenziato per pratiche e pagamenti.

Sono disponibili per comunicazioni il sito internet e il call center al numero 800200905 attivo dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì solo la mattina, per informazioni e assistenza.