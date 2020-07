Priolo, ritirato il bando per il direttore del Ciapi: Cafeo (Iv) "Confermati i nostri dubbi"

La Regione ritira il bando per la ricerca del direttore del Ciapi.

A renderlo noto il deputato regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo: "Già lo scorso maggio - afferma - manifestammo tutti i dubbi per un bando che equiparava la posizione di direttore del Ciapi a quella di un dirigente regionale, con relativi e onerosi emolumenti; oggi è arrivata la conferma delle perplessità espresse con il ritiro del bando da parte della Regione. Il ritiro del bando non risolve certamente i problemi vissuti dal Ciapi – spiega ancora Cafeo – le cui difficoltà finanziarie restano gravi sia per l’anno in corso sia per il 2021, con conseguenti fosche prospettive anche per i dipendenti attualmente occupati.

Sono tuttavia convinto che il Ciapi possa e debba tornare ad essere un ente di formazione strategico per il nostro territorio – conclude il deputato regionale – per questo chiederò di calendarizzare al più presto il Ddl sulla riforma del Ciapi in aula, rispondendo così ancora una volta per via legislativa alla mancanza di rispetto che questo Governo regionale ha nei confronti del nostro territorio”.