Priolo, furto di pannelli in rame in un'azienda: due arresti

Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso due siracusani incensurati, di 40 e 51 anni.

I due si erano introdotti nell’area di pertinenza di un’azienda di Priolo, cercando di trafugare numerosi pannelli in rame del peso di circa 400 chili, tagliandoli con una smerigliatrice professionale. I Carabinieri, che stavano svolgendo un servizio di pattuglia, li hanno sorpresi in flagranza mentre asportavano il materiale, che in parte era già stato riposto all’interno di un’auto.

L’intera refurtiva è stata quindi restituita al titolare dell’impresa. Per i due arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari.