La nave scuola Amerigo Vespucci al Porto grande di Siracusa

E' arrivata puntuale intorno alle 9 al porto di Siracusa maestosa nella sua bellezza: è la nave scuola Amerigo Vespucci.

A causa delle disposizioni derivanti dall'emergenza coronavirus i cittadini non potranno salire a bordo per visitarla. Non resterà che ammirarla da lontano.

Appuntamento suggestivo questa sera, intorno alle 20.30, quando si potrà osservare, seppur da terra, la cerimonia dell’ammaina bandiera, che vedrà coinvolti i 106 allievi Ufficiali della 1’ classe dell’Accademia Navale assieme all’equipaggio e, all’imbrunire, l'illuminazione tricolore dell’unità.

Il vascello resterà all’ancora nella rada di Siracusa fino al primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio, quando saluterà Siracusa per continuare l’attività addestrativa in mare.

La Campagna d’Istruzione a bordo di nave Vespucci rappresenta un momento fondamentale per la formazione dei giovani allievi ufficiali, i quali, al termine del primo anno di studi in Accademia Navale, a bordo ricevono il “battesimo del mare”.

La campagna d’istruzione 2020, seppur condizionata dall'osservanza di un rigoroso protocollo di sicurezza in contrasto alla diffusione del Coronavirus, è dedicata a tutti gli italiani che hanno vissuto in un momento così particolare e si concluderà a Taranto il prossimo 22 agosto.