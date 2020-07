Pozzallo, tamponi ai 180 migranti della Ocean Viking: tutti negativi

"L’Asp di Ragusa ha realizzato in meno di 36 ore i tamponi a 180 migranti, andando a bordo sulla Nave Ocean Viking a largo di Pozzallo, e consegnato i risultati: tutti negativi e tutti a bordo della nave Moby Zazà predisposta per la quarantena".

Così su facebook l'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza che ha aggiunto: "Ecco il protocollo corretto, preteso dal governo della Regione. Tutto sarebbe stato più semplice e più lineare se non fosse stata individuata la sola nave di stanza a Porto Empedocle. Complimenti ai nostri sanitari di Ragusa, ma resta la forte preoccupazione per un flusso che non si ferma".