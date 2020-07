Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina oggi a Floridia, al liceo Da Vinci

Seconda tappa siracusana oggi per il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che oggi sarà in provincia di Siracusa. Il ministro torna nella sua Florida: si recherà nel liceo Leonardo Da Vinci dove si è diplomata e dove presenzierà alle prove orali degli esami di Stato.

Subito dopo si sposterà a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove incontrerà i dirigenti scolastici e visiterà l'Istituto comprensivo 'Portella della Ginestra', colpito da sette raid vandalici dall'inizio dell'anno scolastico.

Ieri il ministro era stato a Palermo alla scuola 'Giovanni Falcone', allo Zen, bersaglio di vandali.