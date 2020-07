Noto, chiusura centro per l'impiego: Zito (M5S) "Si sta lavorando ad un accordo"

"Una soluzione rapida alla chiusura momentanea del Centro per l'Impiego di Noto a seguito di un'ispezione che ne ha constatato l'inadeguatezza dei locali dal punto di vista della sicurezza sul lavoro" questo quanto sollecita Stefano Zito del Movimento 5 Stelle. Gli uffici potrebbero essere trasferiti in un piano della sede in cui di trova l'Inps.

"In settimana - riferisce Zito - il direttore generale dell'Inps in Sicilia scriverà al proprietario dell'edificio in cui ha sede l'Istituto a Noto e dove potrebbe essere ospitato anche il CpI. Entro il 15 luglio conta di incontrare la proprietà per trovare un accordo. Successivamente anche il sindaco di Noto - conclude il parlamentare regionale - dovrà accelerare i tempi per trasferire il CpI il prima possibile in modo da riaprire il centro con la massima sicurezza per dipendenti e utenza".