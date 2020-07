Siracusa, al via la manutenzione del verde dei siti archeologici

Partono domani i lavori di diserbo, manutenzione e pulizia delle aree archeologiche di Siracusa ad opera degli operai forestali dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Siciliana.

A darne notizia, l’assessore regionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Edy Bandiera: “Si concretizza l’impegno preso, relativo all'impiego dei lavoratori forestali della Regione, volto anche alla valorizzazione turistica e culturale del territorio, nonché alla idonea fruibilità dei siti culturali, attraverso una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia e conservazione del patrimonio archeologico, ambientale e monumentale”.

I lavori interesseranno: il Tempio di Apollo, Ginnasio romano, Castello Eurialo, Tempio di Zeus, Mura dionigiane, Arsenale greco e Terme bizantine, Castello Maniace, Villa romana del Tellaro, Eloro, Terme greco ellenistiche (via Agati), Area monumentale ellenistico-romana (P. Adda - via Basento) ed ancora il parco archeologico Leontinoi e Megara Hyblea.