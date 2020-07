Siracusa, rientro a scuola: la Cisl invita il ministro Azzolina a visitare la sua provincia

"La ministra Azzolina visiti la ‘sua’ provincia e si proceda alla mappatura completa degli edifici scolastici e della loro capienza".

Così, il segretario generale della Ust Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e il segretario generale della Cisl Scuola territoriale, Giovanni Migliore, intervengono nel dibattito aperto sulla ripartenza scolastica del prossimo mese di settembre.

“Dobbiamo cogliere l’opportunità - affermano - e lavorare insieme per dare maggiori certezze agli studenti e a tutti i lavoratori. Stiamo avviando una serie di incontri webinar - aggiungono - mettendo insieme sindacato, lavoratori, studenti e famiglie per trovare le giuste soluzioni per la ripresa".

Tra le nuove ‘misure’ viene proposta la mappatura degli edifici presenti sul territorio e la loro capacità strutturale per accogliere tutti in sicurezza.

"Sappiamo che nel nostro territorio esistono ancora troppe scuole vetuste o, addirittura, ospitate in locali poco consoni ad ospitarle – concludono Vera Carasi e Giovanni Migliore – Per questo chiediamo alla ministra Azzolina di accogliere il nostro invito e venire a Siracusa, sua provincia di origine, per guardare dal vivo quanto sia difficile la gestione della scuola pubblica e anche di quella paritaria.”