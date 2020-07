Siracusa, Francesco Italia 52° nella classifica sul gradimento dei sindaci de Il Sole 24 ore

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia si piazza al 52mo posto sui 105 primi cittadini dei capoluoghi di provincia italiani.

Questo il risultato dell'’indagine sul livello di gradimento dei sindaci realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Noto Sondaggi, che ha interpellato mille elettori in ogni città, differenziati per età, sesso e area di residenza, tra il 5 e il 30 giugno, a chiusura della fase di emergenza e avvio fase 2 post Covid.

Tra i sindaci dei 9 capoluoghi di provincia siciliani, Francesco Italia precede iI sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che si piazza al 91mo posto, Lillo Firetto sindaco di Agrigento che occupa la posizione numero 79, Maurizio Di Pietro, sindaco di Enna alla posizione 80, Leoluca Orlando sindaco di Palermo che si è piazzato ultimo 105 ultimo e Salvo Pogliese sindaco di Catania che si trova al 103mo posto.

Meglio di Italia si sono classificati Giacomo Tranchida sindaco di Trapani che occupa la postazione numero 39, Giuseppe Cassì sindaco di Ragusa la 47esima. Exploit per il sindaco d Messina Cateno De luca che ha conquistato la seconda posizione, superato in ambito nazionale solo da Antonio Decaro, sindaco di Bari.