Siracusa, ostello della gioventù destiinato ai migranti: sull'ipotesi insorge Vinciullo

"L’Ostello della Gioventù di Belvedere non può diventare centro di accoglienza per immigrati": così Vincenzo Vinciullo commenta la notizia del sopralluogo nella struttura da parte delle forze dell'ordine finalizzato, a quanto pare, a verificare la possibilità di destinare la struttura a centro di accoglienza per i migranti.

"Per l'ostello - scrive in una nota - rimane sempre l’obiettivo di destinarlo a centro per l’accoglienza delle persone con disabilità e dei loro genitori ancora in vita. Il progetto - prosegue Vinciullo - fra le altre cose finanziato anche dal Ministero dell’Interno, non è ancora partito per responsabilità gravissime della classe politica siracusana in primis, della ex Provincia e dell’amministrazione Comunale che avevano pensato di destinare questi locali a foresteria dell’università, progetto poi fallito. Faccio appello al Prefetto, alle forze politiche sindacali, alla società Civile affinché non sia abbandonata l’idea di un centro per il “Dopo di noi".