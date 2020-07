Priolo, truffa e falsità materiale in concorso: 3 denunciati

Sono accusati di truffa e falsità materiale in concorso: in tre, di 31, 38 e 40 anni, di Priolo e già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dalla Polizia.

A seguito di una perquisizione il 4 luglio scorso in una concessionaria di auto, i poliziotti hanno sequestrato due auto con le quali era stati truffati due romani.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 31enne e il 38enne, falsificando documenti personali e assegni bancari, hanno acquistato da due cittadini romani due auto che hanno poi rivenduto al 40enne, proprietario della concessionaria.