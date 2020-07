Siracusa, al via da oggi il conferimento nei Ccr mobili con pesatura

Primo giorno del nuovo calendario dei Ccr mobili domestici con pesatura (per carta e cartone, plastica e vetro) dopol'entrata in vigore del nuovo appalto di igiene urbana. Le 6 tappe settimanali, aggiunte ai 2 Ccr fissi di Stentinello ed Arenaura. Oggi appuntamento allo Sbarcadero di Santa Lucia.

Tutte le postazioni saranno presidiate dagli operatori che presteranno assistenza agli utenti. La pesatura dei rifiuti domestici consentirà ai cittadini di accumulare “peso” per raggiungere il totale di 100 o 200 kg necessari per il conseguimento della scontistica prevista dal vigente regolamento Tari.

I 6 CCR mobili domestici, presidiati, per varie frazioni dalle 9.30 alle 13.30 con pesatura:

Lunedì: Sbarcadero S. Lucia

Martedì: via Luciano Rinaldi (Cassibile)

Mercoledì: via dei Vespri (Belvedere)

Giovedì: Piazza Sgarlata

Venerdì: Traversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)

Sabato: via Barresi