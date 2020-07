Priolo, il Comune sollecita l'industria: lavoriamo insieme

Il futuro della zona industriale al centro del consiglio comunale informale che si è tenuto al Centro diurno per anziani di Priolo. Il sindaco, Pippo Gianni, ha sottolineato che è inutile parlare di rilancio industriale quando il territorio non ne trae benefici: "Chiedo invano da tempo che a lavorare siano in primis aziende e personale proveniente dal nostro paese e dalla nostra provincia. Nonostante ciò vogliamo continuare a dare credito alle industrie, siamo disponibili a discutere di tutto, anche del Piano regionale sulla qualità dell’aria, a mettere a punto un programma con degli step fattibili, per far convivere salute e occupazione. Come siamo disponibili noi a dialogare, così devono esserlo anche le industrie. Nessun attacco, vogliamo solo puntare l’attenzione sui temi che ci stanno a cuore: ambiente, lavoro, convivenza civile, possibilità di interlocuzione seria”. Ai lavori presente anche il parlamentare Fausto Raciti: "Il recovery plan per indirizzare risorse verso la transizione, l’impiego del Mes sulla medicina di territorio, la ricerca di formule di compensazione dei comuni vincolate a salute e welfare, devono essere il centro di un impegno che metta assieme rappresentanze sociali, economiche e istituzionali del territorio”. Il presidente del consiglio comunale priolese, Alessandro Biamonte: "L’unico nostro obiettivo è fare squadra e progettare insieme il nostro futuro, creare una rete fra i comuni, deputati, industriali, sindacati e società civile della provincia. La zona industriale deve far conoscere la volontà in termini di investimenti e occupazione, le amministrazioni devono essere più snelle ed offrire chiarezza e tempestività nelle decisioni”.