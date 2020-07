Noto, Peppe Rizza non ce l'ha fatta: si è spento questa mattina

Non ce l'ha fatta Peppe Rizza, il calciatore netino che qualche settimana fà era stato colto da un malore che aveva reso indispensabile il suo ricovero nel reparti di terapia intensiva de Cannizzaro di Catania.

Il terzino sinistro,classe '87 si era svegliato dal coma ma le sue condizioni non erano ancora ottimali. Gli amici stavano pensando già ad aiutarlo per affrontare un lungo percorso di riabilitazione e per questo si stava organizzando un'iniziativa di raccolta fondi.

Purtroppo questa mattina è arrivata la brutta notizia che ha colto tutti di sorpresa.