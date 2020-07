Siracusa, ingressi gratuiti ogni prima domenica del mese: oltre 1000 visitatori all’area monumentale della Neapolis

Sono stati 1059 i visitatori all’area monumentale della Neapolis ieri in occasione della ripresa dell'iniziativa che vede ingressi gratuiti in musei e aree archeologiche ogni prima domenica del mese.

L'iniziativa era tata interrotta a causa del covid e aveva avuto il suo prologo con #Laculturariparte e la riapertura gratuita per nove giorni i siti culturali della Regione. Dal 30 maggio al 7 giugno si sono registrate in Sicilia oltre 40 mila presenze registrate, nonostante le limitazioni dovute al contingentamento degli accessi. In provincia di Siracusa è stato boom di visite: 5358 visitatori all'area archeologica della Neapolis, 585 alla Galleria regionale di Palazzo Bellomo, 108 alla Casa Museo Antonio Uccello di Palazzolo Acreide.

"Stiamo lavorando - si legge sulla pagina social del Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro - in vista del pieno ritorno alla normalità e a tante sorprese che “illumineranno” le sere d’estate".