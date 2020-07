Siracusa, falso allarme bomba in un condominio di via Algeri: nel pacchetto la batteria di una moto

Era un falso allarme bomba quello scattato questa mattina in via Algeri al civico 124. All'interno del pacchetto sospetto trovato nel vano scale di un condominio c'era, infatti, solo la batteria di una moto.

Questo l'esito dell'intervento degli artificieri intervenuti sul posto che hanno prima scannerizzato e poi aperto il pacco.

L'allarme pare sia stato dato da un condomino che ha informato le forze dell'ordine intorno alle 10. Sul posto oltre alla Polizia, è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco e un'ambulanza. L'area è stata circoscritta e la palazzina, con due scale, è stata fatta evacuare per sicurezza.

Le indagini della Squadra mobile, diretta da Gabriele Presti, sono concentrate sull'identificazione del "buontempone" che con il suo gesto ha messo in allarme non solo l'apparato di sicurezza delle forze di polizia ma anche tutti i residenti del condominio.

In itinere le indagini sul ritrovamento di tre veri ordigni, che, dal 3 maggio al 2 giugno, si sono verificati a Siracusa: il primo in via Pietro Novelli, il secondo in via Filisto e il terzo alla Borgata.