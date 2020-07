Priolo, dalla giunta via libera alla manutenzione del campo da gioco del Polivalente

La palestra del Polivalente di Priolo sarà riqualificata. La giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da gioco.

La palestra è già oggetto di un intervento per la realizzazione ex novo della copertura tecnica, che risolverà definitivamente il problema delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. Lo scorso anno un atto vandalico causò l’incendio del parquet, con il conseguente ammaloramento dell’impianto elettrico e degli spogliatoi. L’ufficio tecnico ha dovuto pertanto redigere una nuova perizia.

“La volontà dell’amministrazione - ha detto il sindaco Pippo Gianni - è di attuare i nuovi interventi contemporaneamente a quelli di realizzazione della copertura, con il ripristino dei manufatti in calcestruzzo e la sostituzione di tutti gli infissi esterni. Consegneremo al più presto la palestra in condizioni ottimali a chi ha necessità di usufruirne per la ripresa delle attività sportive”.

“Già cominciati - ha ricordato l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti - gli interventi di manutenzione straordinaria della pista del pattinodromo del Polivalente, che saranno ultimati nell’arco di un mese; per il completamento della struttura sono in previsione anche lavori di ripristino degli spogliatoi, della zona tribune e delle aree adiacenti all’impianto”.