Siracusa, allarme bomba all'interno di un condominio di via Algeri: intervento degli artificieri

Un pacchetto sospetto nella tromba delle scale di un condominio di via Algeri al civico 124 ed è scattato l'allarme bomba.

E' stato uno dei condomini, passando intorno alle 10, a notare il pacco e ad avvisare le forze dell'ordine: sul posto la Squadra Mobile e i vigili del fuoco. L'area è stata circoscritta fino all'arrivo degli artificieri.

Quello di oggi è il quarto allarme bomba in pochi mesi nel capoluogo: il primo si è verificato in via Pietro Novelli, il secondo in via Filisto e il terzo il 2 giugno scorso alla Borgata.