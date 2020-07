Lentini, 2 anni e 25 giorni per tentata estorsione e furto: arrestato 32enne

Deve contare 2 anni e 25 giorni, pena definitiva, per una tentata estorsione e furto in abitazione commessi nel 2016 a Lentini, e pagare 1000 di multa.

Si tratta di Giuseppe osco, 32 anni, arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa.

L'uomo è stato ristretto nel carcere di Piazza Lanza, a Catania.