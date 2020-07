Coronavirus, il ministro Speranza: "Faremo test nelle scuole"

"Ci saranno test sierologici sui lavoratori, molecolari sulla popolazione scolastica".

Lo annuncia il ministro della Salute, Speranza, intervistato da Repubblica. Occorre recuperare "una relazione organica costante della prevenzione sanitaria con la scuola". E sui recenti aumenti dei contagi: "Sto valutando con il mio ufficio legislativo l'ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori nei casi in cui una persona deve curarsi e non lo fa.Ma(...) il mio giudizio su come si sono comportati gli italiani in questa crisi è positivo".