Siracusa, iniziativa di solidarietà per il percorso riabilitativo di Peppe Rizza

Nuova mobilitazione per Giuseppe Rizza, il calciatore netino che, a causa di un malore, è finito in terapia intensiva all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Il terzino sinistro, classe ’87, si è svegliato ma le sue condizioni non sono ancora ottimali; dovrà affrontare un percorso riabilitativo che non sarà semplice ed è così che si è messa in moto la macchina della solidarietà grazie a Baio Haircare.

Fabio Baio, infatti, ha deciso di dedicare una giornata solidale per devolvere tutto l’incasso alle cure del calciatore.

Appuntamento, quindi per domenica 12 luglio, in viale Montedoro 43, dalle 15.30 alle 22.

Come sempre da garante per l’evento organizzato da Baio Haircare sarà la giornalista siracusana Alessia Zeferino che si occuperà dell’incasso, del conteggio finale, di contattare la famiglia ed effettuare immediato bonifico.