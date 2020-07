Marina di Priolo, divieto di campeggio nell'area ex Espesi

L'area ex Espesi a Marina di Priolo non potrà più essere utilizzata da campeggiatori e camperisti che la utilizzavano anche per pernottare.

Il sindaco Pippo Gianni ha emesso l'interdizione per assicurare decoro e sicurezza. Il provvedimento segue l’ordinanza, emessa qualche giorno fa, che vieta l’utilizzo di tende e gazebo sulla spiaggia, così da garantire le misure di distanziamento interpersonale.