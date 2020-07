Noto, intensificati i controlli: sanzioni e sequestro di veicoli

Intensi controlli sulla circolazione stradale svolti dai Carabinieri nel territorio di Noto: negli ultimi giorni militari in uniforme e in abiti civili hanno controllato oltre 170 veicoli ed identificato oltre 210 persone.

Numerose le perquisizioni personali e domiciliari effettuate, che hanno portato alla segnalazione all’Autorità amministrativa di 2 giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti. I controlli alla circolazione stradale hanno visto elevare diverse sanzioni per la mancanza di assicurazione di responsabilità civile e per il mancato uso del casco protettivo a bordo di ciclomotori e motocicli, mancanza dei documenti di circolazione e di guida, uso del telefono cellulare durante la guida, guida sotto effetto di sostanze alcoliche, mancato uso della cintura di sicurezza, mancata revisione periodica del veicolo, per un totale complessivo di 4 veicoli sequestrati, 4 documenti ritirati e 55 punti sottratti.