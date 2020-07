Siracusa, nuovo ospedale: Baio e Di Marco (Pd) "Si vigili sul rispetto dei tempi"

E' trascorso un mese da quando Il decreto liquidità e con esso l'emendamento sul nuovo ospedale di Siracusa a firme della deputata siracusana, Stefania Prestigiacomo, è diventato legge. Secondo quanto prevede l'emendamento Il nuovo ospedale di Siracusa sarà realizzato entro due anni attraverso l’intervento di un commissario straordinario, seguendo procedure snelle e veloci come quelle adottate per la ricostruzione del ponte Genova.

Sull'argomento registriamo l'intervento di Salvo Baio e Marika Cirone Di Marco del Partito democratico: " Domani 6 luglio scadono i termini per la nomina del Commissario a cui la legge affida il compito della progettazione e realizzazione dell’Ospedale di Siracusa. La norma prevede che la nomina sia fatta dal presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il presidente della Regione. Vi e’ una comprensibile attesa tra la popolazione siracusana sulla designazione della professionalità che dovrà farsi carico di un impegno fuori dal comune garantendo efficacia delle scelte, trasparenza, tempistica di esecuzione fissata in 2 anni . La vigilanza e’ altresì dettata dalle possibilità di occupazione che l’opera finanziata da Stato e Regione per 200 milioni di euro può garantire a una provincia in affanno per alto tasso di disoccupazione e numero di cassintegrati. Ai deputati nazionali e regionali e ai sindaci l’onere di perseguire il progetto , sollecitando massima qualificazione e rigoroso rispetto dei tempi.

Alla realizzazione del nuovo nosocomio è legata l'esigenza di ampliare il numero delle strutture specialistiche e dei posti letto, migliorando i livelli assistenziali coerentemente con il riconoscimento di ospedale di secondo livello".