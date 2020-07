A Floridia vertice tra Prefettura, Procura, Comuni e Forze dell'ordine

A Floridia il primo luglio scorso vertice tra Prefettura, Procura, Comuni e Forze dell'ordine.

Nel Centro Servizi del Comune erano presenti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Gambino, i sindaci e Commissari straordinari e i vertici delle Forze di Polizia.

Dopo il saluto di benvenuto del Commissario, Giovanni Cocco, il confronto si è incentrato sulla necessità di potenziare la rete di accoglienza delle donne vittime di violenza, individuando immobili pubblici.

Obiettivo che per il Procuratore della Repubblica non è più rinviabile. "L’allarme sociale provocato dal progressivo aumento delle forme di violenza sulle donne e sui minori - ha precisato Sabrina Gambino - impone la massima attenzione verso questo fenomeno che ancora oggi interessa ogni ceto sociale. Bisogna creare una rete interistituzionale in grado di apprestare tutela ed assistenza alle vittime, grazie ad una partnership pubblico-privata in grado di accedere ai fondi stanziati dalla legislazione sia nazionale che regionale".

I sindacii, esprimendo totale condivisione per l’iniziativa, hanno prospettato alcune possibili soluzioni che verranno esaminate in sede di apposito tavolo tecnico, che sarà convocato dalla Procura, in modo da pervenire alla stipula di un Protocollo di rete provinciale.

Altra iniziativa concordata tra Prefettura e Comuni riguarda la tempestiva verifica della disponibilità di risorse non ancora impegnate dai Distretti di Zona che potrebbero essere rimodulate per venire incontro ai nuovi bisogni sociali. Esigenza, questa, prospettata anche da Cgil, Cisl e Uil.

Infine, è stato affrontato il tema delle manifestazioni ed eventi nella stagione estiva, al fine di approntare, in via preventiva, tutte le misure necessarie atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni sul contenimento del contagio da Covid-19. Sarà stilato un documento comune, da condividere con le associazioni di categoria per coniugare le esigenze di socialità e ripresa delle normali attività economiche con l’uniforme applicazione delle disposizioni nazionali e regionali.

Con specifico riguardo alle feste patronali, il Prefetto Giusi Scaduto ha richiamato la particolare attenzione sull’orientamento dei Vescovi siciliani che hanno prudenzialmente sospeso le processioni religiose. il Prefetto ha sottolineato che questo orientamento, se necessario, sarà reso effettivo anche con provvedimenti dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.