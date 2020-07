Decreto rilancio, approvato emendamento di Scerra (M5S) su riprogrammazione Fondo di Sviluppo e Coesione

Filippo Scerra, deputato nazionale siracusano del M5S, primo firmatario di un emendamento approvato ieri alla Camera durante la discussione del "Decreto Rilancio” che mette la parola fine ai dubbi circolati in queste settimane sulla permanenza del vincolo dell’ 80% in favore del Mezzogiorno nella riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione.

"Il testo - spiega Scerra - dispone che la riprogrammazione dei fondi, dovuta all’emergenza Covid-19 e alle misure riguardanti i fondi europei definite dalla Commissione europea, debba essere predisposta coerentemente con il vincolo di destinazione territoriale che prevede l’80 percento delle risorse per le regioni del Sud, e inoltre che, trattandosi in molti casi di risorse preventivamente assegnate anche su base regionale, che anche quest'ultima ripartizione non subisca alcuna modifica. Insomma gli stanziamenti previsti per la Sicilia devono rimanere in Sicilia.

Inoltre - conclude - al fine di mantenere massimi i livelli di trasparenza e controllo che garantiscono l’effettività dei fondi, si prevede che la ripartizione, una volta definita, sia inviata alle competenti commissioni parlamentari".