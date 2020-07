Migranti positivi sbarcati ad Augusta, lunedì il tampone per i poliziotti

Sarà effettuato lunedì il tampone ai poliziotti che giovedì scorso hanno operato ad Augusta sullo sbarco dei 43 migranti, 8 dei quali poi risultati positivi.

Sono una decina in tutto della Scientifica e dell'ufficio immigrazione: gran parte di loro, quelli che sono stati più vicini ai migranti, sono allo stato in isolamento fiduciario; gli altri sono seguiti in sorveglianza sanitaria. Tutti comunque indossavano i dispositivi di prevenzione individuale a garanzia della loro salute.

"Sulla vicenda dello sbarco dei 43 migranti - precisa il segretario provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia - è necessario sottolineare che allo stato i poliziotti che hanno avuto un contatto con i soggetti positivi sono attentamente seguiti dallo staff sanitario della questura e lunedì verranno sottoposti al tampone. Per i prossimi sbarchi il Siulp auspica che, sulla scorta dell'esperienza passata si stabilisca un chiaro protocollo d'intervento che renda sicuro il lavoro dei colleghi chiamati ad effettuare le procedure identificative, individuando inoltre strutture più idonee ad ospitare i migranti positivi e posti in quarantena".