Siracusa, da lunedì 6 luglio attivi Ccr mobili con pesatura

Pubblicato il nuovo calendario dei Ccr mobili domestici con pesatura (per carta e cartone, plastica e vetro) che saranno attivi dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30, in 6 diverse zone cittadine; il cassone itinerante degli sfalci, invece, sarà attivo, per cinque volte la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 16, secondo un calendario alternato che articolerà il servizio in 10 diverse zone.

“Con la pubblicazione del calendario dei CCR mobili, dal prossimo lunedì saranno visibili le prime novità sostanziali del nuovo appalto di igiene urbana entrato in vigore il primo luglio”: dichiara l’assessore all’Ambiente, Andrea Buccheri, che aggiunge: “Abbiamo cercato di servire tutto il territorio comunale con un'attenzione particolare per la porzione di territorio di Grottasanta non ancora coperta dal servizio di “porta a porta”. Le 6 tappe settimanali, aggiunte ai 2 Ccr fissi di Stentinello ed Arenaura, aumentano ancora l'offerta per i cittadini. Disposto inoltre l'estensione del cassone degli sfalci alle zone di Tivoli e Belvedere. Sarà possibile conferire gli sfalci per cinque volte a settimana con un programma che prevede 10 postazioni, a loro volta suddivise in due settimane”.

Tutte le postazioni saranno presidiate dagli operatori che presteranno assistenza agli utenti. La pesatura dei rifiuti domestici consentirà ai cittadini di accumulare “peso” per raggiungere il totale di 100 o 200 kg necessari per il conseguimento della scontistica prevista dal vigente regolamento Tari.

Nel dettaglio:

6 CCR mobili domestici, presidiati, per varie frazioni dalle 9.30 alle 13.30 con pesatura:

Lunedì: Sbarcadero S. Lucia

Martedì: via Luciano Rinaldi (Cassibile)

Mercoledì: via dei Vespri (Belvedere)

Giovedì: Piazza Sgarlata

Venerdì: Traversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)

Sabato: via Barresi

5 CCR mobili, presidiati, per sfalci dalle 11 alle 16

Settimana A

Lunedì: via Lago di Varese (Fontane Bianche)

Martedì: via dell’Opale (Plemmirio)

Mercoledì: strada Carancino

Giovedì: Fanusa c/o benzinaio

Venerdì: Traversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)

Settimana B

Lunedì: Ognina c/o GdF

Martedì: Isola Traversa Carrozziere

Mercoledì: strada Carancino

Giovedì: via Tahiti (Arenella)

Venerdì: Traversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)