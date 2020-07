Priolo, manutenzione e riqualificazione del campo sportivo San Focà

Al via, dopo la firma della Delibera di Giunta, le procedure per l’attuazione del progetto di manutenzione e riqualificazione del campo sportivo di San Focà.

“Continua - ha commentato il sindaco Pippo Gianni - il percorso di recupero di tutte le strutture sportive abbandonate del territorio. Il campo di San Focà riveste particolare importanza per il nostro paese, con grandi aspettative da parte delle società sportive di calcio, in attesa da anni di una struttura dove potersi allenare e disputare le partite”.

“Dopo il rifacimento dell’impianto elettrico - ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti - che ha riguardato non solo il campo ma anche gli spogliatoi, i lavori prevedono il convogliamento delle acque, per risolvere il problema dell’accumulo di acqua piovana nel rettangolo di gioco, un restyling degli spogliatoi e, dettaglio più importante, la posa del manto erboso sintetico”.