Priolo, campi estivi per i bambini delle famiglie in difficoltà

Le famiglie di Priolo che versano in condizioni di disagio economico, con minori di età compresa tra 4 e 14 anni, potranno usufruire di un beneficio economico.

“Permetteremo così ai bimbi – ha commentato il sindaco Pippo Gianni - di usufruire di qualche ora di svago, frequentando le attività ludico-ricreative espletate dalle associazioni del nostro territorio”.

“Dopo questo lungo lockdown – ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali Diego Giarratana – tutti i bimbi hanno maggiore necessità, sempre in piena sicurezza, di stare all’aperto e di svolgere attività e giochi con i loro coetanei, anche per superare le paure vissute nei mesi scorsi”,

Potranno presentare istanza le famiglie che non beneficiano già di altri servizi comunali e con attestazione Isee non superiore al minimo vitale. Le domande Potranno essere presentate fino al 10 luglio 2020.