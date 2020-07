Noto, tassa di soggiorno sospesa fino al 31 dicembre 2020

“Fino al 31 dicembre 2020 sospesa la Tassa di Soggiorno a Noto”. Lo annuncia il sindaco Corrado Bonfanti, il quale ha già dato mandato agli Uffici Comunali di prevedere tutti gli atti amministrativi opportuni per la sospensione dell’imposta.

“I nostri turisti - aggiunge Bonfanti - non dovranno più versare l’imposta alle strutture ricettive in cui sono alloggiati. E’ un’ulteriore iniziativa per favorire ancor di più la ripresa del turismo nella nostra città. Sarebbe stato opportuno aumentarla, dato che fino ad adesso abbiamo dimostrato che Noto ha grandi risorse e che ha saputo gestire bene tutta la crisi, anche quella più recente per mettere in sicurezza cittadini e turisti. In questo momento siamo infatti nelle condizioni di poter offrire sicurezza e bellezza contemporaneamente. Poi, però, si è deciso di abbinare questa ulteriore iniziativa alle altre già lanciate per rilanciare il turismo e ripartire: rinunciamo agli introiti e rendiamo ancor più appetibile l’offerta turistica”.