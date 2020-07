Fnp Cisl Ragusa Siracusa: "Più risorse al welfare"

Più attenzione per gli anziani, più risorse al welfare. Il richiamo arriva dall’Esecutivo della Fnp Cisl Ragusa Siracusa convocato, questa mattina nel salone dell’Hotel Relax, dal segretario generale territoriale, Vito Polizzi.

Alla presenza del segretario nazionale dei Pensionati Cisl, Mimmo Di Matteo, del segretario generale della UST Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e del segretario generale della FNP Sicilia, Alfio Giulio, l’incontro ha ripercorso gli ultimi e intensi mesi di lavoro del sindacato durante la grave emergenza sanitaria.“Bisogna rivedere le modalità di accredito delle case di riposo – ha rimarcato Alfio Giulio – Quel vademecum emanato dalla Regione in piena emergenza va attuato, altrimenti resta tutto sulla carta e non ci aiuta ad affrontare eventuali, speriamo mai, nuove situazioni di rischio.”

Un tema sul quale è tornata Vera Carasi dopo aver ricordato l’impegno della categoria sul territorio in questi mesi difficili.

“Ora bisogna che i Piani di zona vengano condivisi con il sindacato e questo attraverso l’esperienza e la conoscenza reale del territorio delle organizzazioni sociali.

Infine l’intervento del segretario nazionale che ha rimarcato l’importanza strategica dei 37 miliardi del MES per la sanità e la necessità di equiparare l’offerta sanitaria nel paese.“Il nostro Paese ha bisogno di quei fondi – ha sottolineato Di Matteo – e la Sicilia potrà beneficiarne per migliorare la propria offerta sanitaria. Qui bisogna lavorare tutti insieme per avere una sanita pubblica uguale per l’intero territorio nazionale – ha detto ancora il segretario nazionale della FNP – Bisogna riprendere con convinzione la creazione di una Legge sulla non autosufficienza in Sicilia e fare in modo che gli Enti svolgano in pieno la loro azione di vigilanza. Al Governo Nazionale abbiamo chiesto nuovamente la rivisitazione delle aliquote fiscali. La tassazione è ormai insostenibile – ha concluso Mimmo Di Matteo – e questo si ripercuote inevitabilmente sui tanti pensionati.”