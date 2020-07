Pachino, approvato emendamento per i Comuni in dissesto e sciolti per infiltrazioni mafiose

Approvato oggi alla Camera un fondo per sostenere i Comuni in dissesto finanziario e al contempo commissariati per infiltrazioni mafiose. A comunicarlo è il parlamentare nazionale del M5S, Filippo Scerra.

"Allo stato attuale - riferisce - nel fondo sono previsti circa 20 milioni di euro da ripartire in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2018. Ma l'obiettivo è quello di rimpinguarlo ulteriormente così da poter soddisfare tutti gli enti beneficiari. L'emendamento approvato in commissione si inserisce in una manovra ben più corposa. Infatti - precisa il parlamentare nazionale - nel decreto Rilancio attualmente in discussione è stato istituito un fondo da 3,5 miliardi per il 2020, che ha come fine ultimo quello di assicurare ai Comuni le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali. Inoltre, con il prossimo scostamento di bilancio, si prevede un ulteriore intervento volto a stanziare nuove risorse per gli enti locali".