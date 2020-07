Test sierologici gratuiti per chi risiede o lavora a Priolo

Test sierologici gratuiti a Priolo grazie a quasi 50 mila euro dell’indennità da sindaco non percepita dal primo cittadino.

I test saranno su base volontaria. Per prenotare si potrà chiamare a partire da lunedì 6 luglio il numero telefonico 3913577735 o effettuare una richiesta telematica tramite un QR Code.

L’avviso è stato pubblicato questa mattina sul sito del Comune di Priolo Gargallo, dove è possibile trovare anche il QR Code.

I test, con prelievo venoso, saranno effettuati presso il Centro Sanitario di Priolo, dove ci si dovrà presentare muniti di mascherina.

I soggetti interessati allo studio epidemiologico saranno: dipendenti comunali, volontari della protezione civile, misericordia, caritas, croce rossa, personale e ospiti delle strutture socio-assistenziali, soggetti affetti da patologie cronice, over 65, dipendenti di cooperative sociali, titolari e dipendenti di attività commerciali e lidi.

A coloro che dovessero risultare positivi sarà effettuato il tampone.