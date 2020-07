Siracusa, Centro per l'autismo: Asp "Assicurata la continuità dell'asssistenza"

Nessuna chiusura del Centro per la diagnosi precoce dell'autismo a seguito della sentenza del Tar di Catania che annulla le delibere della costituzione del Centro e del reclutamento del personale, per un presunto conflitto di interessi tra alcuni dipendenti che operano all’interno del Centro. Parte da qui la replica del Dipartimento Salute mentale dell’Asp di Siracusa che ritiene di avere agito nel rispetto assoluto delle norme e rigetta, pertanto, le illazioni su presunte responsabilità che le verrebbero attribuite.

"Per la prosecuzione del servizio - si legge in una nota - è stato assegnato al Centro personale di ruolo, evitando la sospensione delle attività che avrebbe significato l’impossibilità di assistere i bambini in carico con una media di circa 5000 prestazioni l’anno. Contemporaneamente sono state avviate le procedure di reclutamento di nuovo personale, nominando le commissioni di selezione che sono già al lavoro e che si occuperanno di reperire le figure necessarie. La disciplina concorsuale impone tempi e step ineludibili che tuttavia verranno accelerati al massimo per evitare disagio ai bambini ed alle loro famiglie che comunque potranno fruire di una equipe presso l’Uoc di Neuropsichiatria infantile".