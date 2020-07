Francofonte, abusi sessuali sulla figlia: rinvio a giudizio per la madre

Una donna di 44 anni, originaria della Romania e residente a Francofonte, è stata rinviata a giudizio per violenza sessuale ai danni della figlia minorenne.

Il marito, 50 anni, padre della ragazzina, è già sotto processo. L'uomo per anni fino al marzo del 2017, avrebbe abusato della vittima, ma la procura, al termine delle indagini, ha scoperto la complicità della madre. Secondo quanto ricostruito dai magistrati, la figlia avrebbe confessato alla madre delle violenze subite e la donna, discutendone con il consorte, avrebbe avuto rassicurazioni che non sarebbe accaduto più. Gli abusi sessuali, però, che avvenivano nella casa di famiglia, si sarebbero ripetuti ed alla nuova richiesta di aiuto della figlia la quarantaquattrenne le avrebbe dato della bugiarda.

(Ansa)